Aunque Khabib Nurmagomedov protagonizó la batalla campal tras vencer a Conor McGregor en el UFC 229 , las sanciones también han recaído en su equipo.Y es que uno de los compañeros del ruso entró al octágono a atacar al irlandés.



Se trató de Zubaira Tukhugov, quien golpeó por la espalda a Conor McGregor. Por ello, Dana White decidió cancelar su pelea que tenía pactada para el 27 de octubre ante Artem Lobov, parte del equipo de 'The Notorious' en el UFC Moncton.

Tras este hecho, Khabib estalló en redes sociales y amenazó con irse de UFC si sancionan a sus compañeros. "¿Por qué no despidieron a nadie cuando su equipo atacó mi bus? Por qué no dijeron nada cuando insultaron a mi país, religión y familia?", escribió el ruso.



"¿Por qué tienen que castigar a mi equipo si ambas partes pelearon? Yo no inicié nada, solo terminé lo que Conor había empezado. Cualquiera que sea el caso, castíguenme a mí. Pero no olviden que McGregor le pegó a mi otro compañero", agregó.

"Si deciden despedirlo, debes saber que también me iré. Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia, e iré hasta el final por él. Hemos defendido nuestro honor y eso es lo más importante. Tenemos la intención de llegar hasta el final", finalizó Khabib.