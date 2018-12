El campeón de peso ligero de la UFC , Khabib Nurmagomedov , no aguanta pulgas. Durante una entrevista que le realizó el medio ruso ura.news, el peleador cuadró al periodista porque le estaba haciendo preguntas "estúpidas".



El hombre de prensa le consultó si en sus peleas de artes marciales mixtas representaba a toda Rusia o solo a la República rusa de Daguestán. Esto exacerbó al campeón que respondió: "Siempre representó a Rusia. Siempre hay una bandera rusa en la pantalla. La gente en Estados Unidos, que no conoce ni tiene idea de qué es Daguestán, me llama ruso".



También aclaró que todos los peleadores en el extranjero saben que él es ruso. "Para ellos, nosotros (Rusia y Daguestán) somos una nación, somos la misma gente", señaló, para luego decir “no me hagas preguntas tan estúpidas.”



Por último, 'El Águila' pidió al periodista que no busque separar a Daguestán de Rusia: "Es importante que nuestra propia gente y gente como tú no nos divida. En el extranjero, nadie nos está dividiendo. Así que por favor cambia el tema y hablemos de deportes, no de política”.