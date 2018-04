El UFC 223 era llamado a ser uno de los eventos más atractivo del año, pues se ponían en juego dos títulos, Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson, en ligero; y Rose Namajunas ante Joanna Jedrzejczyk, en paja. Sin embargo, en una semana sufrió cambios radicales en la cartelera.

Primero la UFC tuvo que afrontar la lesión de Ferguson, quien se rompió un ligamento en la rodilla. A pesar de que se solucionó esta gran baja con Max Holloway como nuevo rival para Khabib, las malas noticias siguieron rodeando a la cartelera.

Y es que luego del ataque de Conor McGregor, el cual causó la cancelación de tres peleas para el UFC 223, Max Holloway no podrá competir en la estelar por el título ligero. La Comisión Atlética de Nueva York decidió que Max Holloway no está en condiciones físicas para pelear.

Por más que quiso correr contra el tiempo y en menos de una semana ponerse físicamente bien para el UFC 223, Max Holloway fue descartado por no estar apto para subir a la báscula, por lo que esta nueva baja deja a Khabib Nurmagomedov sin rival.

Max Holloway se disculpó con Khabib y los fanáticos de UFC tras no poder pelear en la estelar. "Mi hermano quiero seguir adelante pero me están deteniendo. Perdón a tu equipo y a todos. No te mereces esto", público el hawaiano.

Hasta el momento, se especulan dos nombres para ocupar el puesto de Max Holloway en la estelar del UFC 223 por el título ligero. Se trata de Anthony Pettis y Al Iaquinta.