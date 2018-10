Por el título Peso Ligero | UFC 229 | McGregor vs Nurmagomedov EN VIVO ONLINE | El sábado 6 de octubre a partir de las 8:00 p.m. se realizará uno de los eventos más esperados para los seguidores de UFC. Conor McGregor - Khabib Nurmagomedov se verán cara a cara tras una larga espera dentro del octágono como la pelea estelar en el main card de UFC 229. El T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, será escenario de un episodio que marcará un antes y un después en la historia de ambos peleadores y podrá ver en vivo cada detalle de la cartelera por servicios streaming en calidad full HD, por UFC Live on Pay Per View, UFC Network o el canal exclusivo Premium de FOX Action por DirecTV Sports.

UFC 229 tendrá como pelea estelar el Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov y será visto en diferentes partes del mundo como Estados Unidos (USA), México, Perú, España, Colombia, Argentina, Reino Unido (Inglaterra, Irlanda) por diferentes medios de transmisión en vivo. ¿Cómo y dónde ver UFC en vivo ? Si buscas en Google diferentes términos como “ UFC en vivo ”, “ UFC 229 en directo ”, “ McGregor vs Nurmagomedov en vivo ”, entre otros, podrás encontrar páginas ilegales, con interrupciones durante la pelea por publicidad o simplemente infringiendo los derechos de autor, siendo riesgoso para tu móvil o desktop.

McGregor vs Nurmagomedov protagonizan la pelea estelar en el UFC 229 este sábado 6 de octubre. (Foto: AFP) McGregor vs Nurmagomedov protagonizan la pelea estelar en el UFC 229 este sábado 6 de octubre. (Foto: AFP) AFP

El irlandés Conor McGregor llega a UFC 229 con un récord global de 21-3 y de no competir desde agosto de 2017, cuando no tuvo chances ante Floyd Mayweather Jr. en un combate de boxeo. Su pelea más reciente dentro del octágono fue ante Eddie Álvarez en noviembre de 2016, cuando se coronó en el Peso Ligero de UFC. Ante brillar por su ausencia, muchos fanáticos de las MMA preguntan cómo esto afectará su rendimiento en la jaula ante Nurmagomedov en el T-Mobile.

La otra cara de la moneda es el ruso Khabib Nurmagomedov. La última vez que el campeón Peso Ligero de UFC dijo presente en la jaula en abril de 2018, cuando venció por decisión de último minuto a Al Iaquinta. El cinturón fue despojado silenciosamente del ausente Conor McGregor esa misma noche y el especialista en Sambo mejoró su récord a un impecable 26-0, siendo uno de los registros más impresionantes en el mundo de las MMA.

UFC 229: LA PELEA MÁS ESPERADA DEL AÑO

UFC ha hecho mediático este evento donde McGregor regresa al octágono desde el 2016. (Foto: AFP) UFC ha hecho mediático este evento donde McGregor regresa al octágono desde el 2016. (Foto: AFP) AFP

El evento UFC 229 entre McGregor vs Nurmagomedov en vivo y en directo se vendió como la más importante de las MMA. UFC, de la mano de Dana White, han hecho que el main card sea uno de los más importantes de la empresa por dos razones: el más mediático del 2018, y también representa al enfrentamiento de los dos mejores representantes del Peso Ligero con diferentes técnicas de pelea. El ruso es experto en grapplers, mientras el irlandés es uno de los mejores golpeadores del deporte.

MCGREGOR VS NURMAGOMEDOV: CARTELERA PRINCIPAL

UFC 229: Main Card (FOX Action)

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor (Peso Ligero)

Tony Ferguson vs Anthony Pettis (Peso Ligero)

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes (Peso Semipesado)

Derrick Lewis vs Alexander Volkov (Peso Pesado)

Michlle Waterson vs Felice Herrig (Peso Paja Femenino)

UFC 299: Preliminares (FOX Sports 1)

Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez (Peso Gallo)

Sergio Pettis vs Jussier Formiga (Peso Mosca)

Vicente Luque vs Jalin Turner (Peso Wélter)

Aspen Ladd vs Tonya Evinger (Peso Gallo Femenino)

UFC 229: Preliminares (UFC Fight Pass)

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya (Peso Gallo Femenino)

Scott Holtzman vs Alan Patrick (Peso Ligero)

Gray Maynard vs Nik Lentz (Peso Ligero)

Ryan LaFlare vs Tony Martin (Peso Wélter)

FICHA DE CONOR MCGREGOR

Conor McGregor fue campeón Peso Ligero y buscará recuperar el cinturón ante Nurmagomedov en el T-Mobile Arena. (Foto: AFP) Conor McGregor fue campeón Peso Ligero y buscará recuperar el cinturón ante Nurmagomedov en el T-Mobile Arena. (Foto: AFP) AFP

DATOS

Nombre: Conor Anthony McGregor

Fecha y lugar de nacimiento: 14/08/88 en Dublin, Irlanda

Apodo: The Notorious

Equipo: SBG Ireland

Peso: 76.2 kg. (168 lb)

Estatura: 1,75 m. (5 ft 9 in)

Nacionalidad: República de Irlanda

Años activo en UFC: 2008-presente

ESTADÍSTICAS

Total de peleas: 24

Victorias: 21

Por nocaut: 18

Por sumisión: 1

Por decisión: 2

Derrotas: 3

Por sumisión: 3

ÚLTIMAS PELEAS

12/11/16 – McGregor vence vía TKO a Eddie Álvarez en UFC 205

20/08/16 – McGregor vence vía decisión a Nate Díaz en UFC 202

05/03/16 – McGregor pierde vía sumisión con Nate Díaz en UFC 196

12/12/15 – McGregor vence vía KO a José Aldo en UFC 194

11/07/15 – McGregor vence vía TKO a Chad Mendes en UFC 189

18/01/15 – McGregor vence vía TKO a Dennis Siver en UFC Fight Night

27/09/14 – McGregor vence vía TKO a Dustin Poirier en UFC 178

19/07/14 – McGregor vence vía TKO a Diego Brandao en UFC Fight Night

17/08/13 – McGregor vence vía decisión a Max Holloway en UFC Fight Night

06/04/13- McGregor vence vía TKO a Marcus Brimage en UFC on Fuel TV

CAMPEONATOS Y LOGROS

Campeón de Peso Pluma (una vez)

Campeón de Peso Ligero (una vez)

Campeón Interino de Peso Pluma (una vez)

Primer peleador en ser campeón de dos divisiones simultáneamente en la UFC

Actuación de la Noche (seis veces)

KO de la Noche (una vez)

Pelea de la Noche (dos veces)

Finalización más rápida en un combate por el título (0:13) vs. José Aldo en UFC 194

Mayor número de nocauts en la división de peso pluma (seis)

Portada del videojuego EA Sports UFC 2 (con Ronda Rousey)

Portada del videojuego EA Sports UFC 3

FICHA DE KHABIB NURMAGOMEDOV

Khabib Nurmagomedov busca defender el cinturón Peso Ligero ante Conor McGregor en la pelea estelar de UFC 229. (Foto: AFP) Khabib Nurmagomedov busca defender el cinturón Peso Ligero ante Conor McGregor en la pelea estelar de UFC 229. (Foto: AFP) AFP

DATOS

Nombre: Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov

Fecha y lugar de nacimiento: 20/09/88 en Makhachkala, Rusia

Apodo: The Eagle

Equipo: Red Fury Fight Team

Peso: 70 kg. (154 lb)

Estatura: 1,78 m. (5 ft 10 in)

Nacionalidad: Ruso

Años activo en UFC: 2008-presente

ESTADÍSTICAS

Total de peleas: 26

Victorias: 26

Por nocaut: 8

Por sumisión: 8

Por decisión: 10

ÚLTIMAS PELEAS

07/04/18 – Nurmagmedov vence vía decisión a Al Iaquinta en UFC 223

30/12/16 – Nurmagomedov vence vía decisión Edson Barboza en UFC 219

12/11/16 – Nurmagomedov vence vía sumisión a Michael Johnson en UFC 205

16/04/16 – Nurmagomedov vence vía TKO a Darrell Horcher en UFC on FOX

19/04/14 – Nurmagomedov vence vía decisión a Dos Anjos en UFC on FOX

21/09/13 – Nurmagomedov vence vía decisión a Pat Healy en UFC 165

25/05/13 – Nurmagomedov vence vía decisión a Abel Trujillo en UFC 160

19/01/13 – Nurmagomedov vence vía KO a Thiago Tavares en UFC on FOX

07/07/12 – Nurmagomedov vence vía decisión a Gleison Tibau en UFC 148

20/01/12 – Nurmagomedov vence vía sumisión a Kamal Shalorus en UFC on FOX

RANKING PESO LIGERO UFC:

Khabib Nurmagomedov se coronó campeón Ligero de UFC tras vencer a Al Iaquinta. (Foto: AFP) Khabib Nurmagomedov se coronó campeón Ligero de UFC tras vencer a Al Iaquinta. (Foto: AFP) AFP

El siguiente ranking UFC fue generada por un panel de votación compuesto por miembros de los medios. A ellos se les pidió que votaran por quienes creen que son los mejores peleadores en la empresa por categoría y libra por libra.

Campeón: Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor Tony Ferguson Dustin Poirier Eddie Alvarez Kevin Lee Edson Barboza Justin Gaethje Anthony Pettis Al Iaquinta Nate Diaz Michael Chiesa James Vick Alexander Hernandez Dan Hooker Francisco Trinaldo

MCGREGOR VS NURMAGOMEDOV: CÓMO VER EN VIVO

Para poder ver UFC en vivo online deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View. (Foto: UFC) Para poder ver UFC en vivo online deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View. (Foto: UFC) UFC

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para VER UFC EN VIVO es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.

Existen diferentes opciones para ver UFC en vivo online tus eventos favoritos mes a mes. (Foto: Captura) Existen diferentes opciones para ver UFC en vivo online tus eventos favoritos mes a mes. (Foto: Captura) Captura

UFC 229: CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO

A nivel mundial, los eventos de UFC EN VIVO se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, conoce la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

AMÉRICA

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO / FOX Premium Action

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5, Fighting Sports Network y FOX Premium Action

Nicaragua: Viva Nicaragua / FOX Premium Action

Panamá: TV Max / FOX Premium Action

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX Sports / FOX Premium Action

Uruguay: Canal 10 / FOX Premium Action

Venezuela: Meridiano Television / FOX Premium Action

Honduras: Teleprogreso / FOX Premium Action

Colombia: Win Sports / FOX Premium Action

