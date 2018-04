Luego de perder dos veces en un mes, el pasado noviembre, el excampeón peso medio Michael Bisping anunció que su retiro de UFC estaba cada vez más cerca. Aunque no especificó fecha, 'The Count' solo aseguró que tenía que ser en Inglaterra.

El pasado 17 de marzo, la UFC realizó un evento en Londrés; sin embargo, Michael Bisping no peleó. Con ese panorama, su retiro quedaba en suspendo. Hasta que la empresa volvió a anunciar una gira por el Reino Unido para el próximo 27 de mayo.

Liverpool será la ciudad donde se realizará el UFC Fight Night 130, en donde la pelea entre Stephen Thompson contra Darren Till será la estelar de la velada. En ese evento, Michael Bisping quiere retirarse a lo grande. Así lo informó en una reciente entrevista.

"Me ofrecí para el UFC Liverpool. Sería una bonita pelea de retiro en el noroeste de Inglaterra. De ahí es de donde provengo. Me interesa estar en esa cartelera", dijo Michael Bisping.



Si bien ya se ofreció para ser parte del UFC Fight Night 130 en Liverpool, Michael Bisping deberá buscar un rival. "Espero que me propongan algunos nombres, ya veremos", agregó.