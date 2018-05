Hace doce años, Michael Bisping decidió ingresar a UFC . Poco sabría que haría historia en la compañía, pues consiguió ser el peleador con más victorias en la historia. Sin embargo, no fueron gratis pues el excampeón de peso medio decidió dar un paso al costado.



Con 39 años, Michael Bisping reveló que su salud corre peligro. Una lesión en el ojo amenaza con dejarlo ciego, razón por la que ha decidido retirarse luego de casi quince años de carrera.



"Anoche estaba viendo una película -Journeyman- y me di cuenta de que (volver a pelear) no lo vale. No vale la pena. ¿Qué más voy a hacer? He ganado el cinturón, he conseguido toneladas de victorias, he logrado todo lo que me he propuesto alcanzar. ¿Cuál es el punto de seguir intentando algo imposible?", señaló el inglés al podcast Believe You Me .



Tras dos derrotas seguidas ante Georges St-Pierre y Kelvin Gastelum, 'The Count' reveló que está padeciendo de complicaciones en su ojo izquierdo (viendo destellos de luz) y que estas complicaciones han persistido en los últimos meses. Los doctores le han diagnosticado un desprendimiento vítreo en su ojo izquierdo, una condición que lo pone en mayor riesgo de perder la retina.



Así, Michael Bisping se despide de UFC con una marca personal de 30–9. Además, con el récord de 20 victorias, el mayor número en la compañía, junto a Georges St-Pierre y Donald Cerrone.