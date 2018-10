UFC 229 | Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov | El ruso Khabib Nurmagomedov pudo defender su título Peso Ligero de UFC ante Conor McGregor vía sumisión. Ambos peleadores llegaron al cuarto asalto y 'The Eagle' pudo realizar una mataleón para dejarlo sin oportunidades en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas. Lamentablemente, el espectáculo terminó en una batalla campal cuando el daguestaní perdió los papeles, salió de la jaula y empezó a agarrarse a golpes con Dillon Danis.

Khabib Nurmagomedov , de 30 años, mantuvo su invicto luego de mostrarse muy superior a Conor McGregor desde el principio, presionándolo en todo momento, superándolo desde el suelo y acabando con él en el cuarto round con un mataleón, una sumisión común en las artes marciales mixtas (MMA).

Nurmagomedov sometió a McGregor y defendió su título peso ligero de UFC en Las Vegas. (Foto: AFP) Nurmagomedov sometió a McGregor y defendió su título peso ligero de UFC en Las Vegas. (Foto: AFP) AFP

El UFC 229 marcó la primera vez que Conor McGregor había pisado el octágono desde que derrotó a Eddie Alvarez por nocaut de segunda ronda en el UFC 205 en noviembre de 2016. A pesar del largo periodo en para, el irlandés estuvo lleno de confianza en la pelea estelar contra su invicto enemigo ruso que venía con un tiempo de 26-0.

Conor McGregor se comprometió de romper la "mandíbula de cristal" de Nurmagomedov bajo las brillantes luces del T-Mobile Arena en Las Vegas; sin embargo, la historia fue otra en contra para 'The Notorious'. Con eso dicho, las cosas no funcionaron de esa manera para el ex campeón de dos divisiones y el ruso no solo derribó a su rival, sino que también lo sofocó con su juego básico.

Khabib "The Eagle" Nurmagomedov pudo asegurar un estrangulamiento en el cuarto asalto, lo que obligó a Conor McGregor a hacer 'tapping'.

Conor McGregor suma su segunda derrota oficial en UFC ante Khabib Nurmagomedov en Las Vegas. (Foto: AFP) Conor McGregor suma su segunda derrota oficial en UFC ante Khabib Nurmagomedov en Las Vegas. (Foto: AFP) AFP

La batalla campan se desató después de que Khabib Nurmagomedov venció a Conor McGregor en el cuarto asalto del evento principal de UFC 229. "The Eagle" procedió a saltar sobre la jaula y atacar al buen amigo y compañero de entrenamiento del irlandés, Dillon Dalis. Personal de seguridad ingresó al octágono y afuera del recinto, para poder controlar las acciones.

KHABIB NURMAGOMEDOV ROMPE SU SILENCIO

Khabib Nurmagomedov habló en conferencia de prensa tras la pelea estelar de UFC 229. Luego de vencer de manera exitosa a Conor McGregor y defender el titulo Peso Ligero de UFC, se refirió a lo sucedido tras su enfrentamiento al entrenador Dillon Danis.



“Esto es respeto al deporte. Este no es un deporte que habla basura. Quiero cambiar este juego. No quiero que la gente hable mierda sobre sus oponentes, hable mierda sobre su padre, la religión. No puedes hablar de religión, nación ”

CONOR MCGREGOR ESPERA LA REVANCHA

El ex campeón de UFC de dos divisiones, Conor McGregor , regresó al octágono por primera vez desde noviembre de 2016 para enfrentarse al actual campeón, Khabib Nurmagomedov , en la pelea estelar de UFC 229.



A pesar de su largo descanso, Conor McGregor estaba lleno de confianza antes del enfrentamiento de UFC 229 con "The Eagle". Sin embargo, para el irlandés y sus fanáticos, Khabib Nurmagomedov pudo utilizar sus fuertes habilidades de lucha en ruta hacia una victoria de sumisión en la cuarta ronda lo que obligó al irlandés a retirarse.



El vigente campeón peso ligero de UFC , Khabib Nurmagomedov , suma un récord impecable de 27-0 en general. Ahora, esperará un enfrentamiento ante el ex campeón interino Tony Ferguson, siempre y cuando Conor McGregor no haga una campaña para una revancha, como lo dijo en su cuenta oficial de Twitter.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 de octubre de 2018

INCIDENCIAS EN VIVO

UFC 229 tendrá como pelea estelar el Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov y será visto en diferentes partes del mundo como Estados Unidos (USA), México, Perú, España, Colombia, Argentina, Reino Unido (Inglaterra, Irlanda) por diferentes medios de transmisión en vivo. ¿Cómo y dónde ver UFC en vivo? Si buscas en Google diferentes términos como “ UFC en vivo”, “UFC 229 en directo”, “McGregor vs Nurmagomedov en vivo”, entre otros, podrás encontrar páginas ilegales, con interrupciones durante la pelea por publicidad o simplemente infringiendo los derechos de autor, siendo riesgoso para tu móvil o desktop.

Por otro lado, la gran noticia en Australia fue publicada por el medio Sunday Herald Sun, quien reportó a los oceánicos con WWE Super Show-Down , un histórico evento que se llevará a cabo en Melbourne Cricket Ground (MCG) con la mayor colección de Superestrellas y leyenda de la empresa que jamás han competido en el continente. Este evento será transmitido en vivo y en directo por WWE Network y en Pay-Per-Wiev en todo el mundo.

UFC 229 | MCGREGOR VS NURMAGOMEDOV: CARTELERA PRINCIPAL

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov protagonizan la pelea estelar de UFC 220 este sábado 6 de octubre en T-Mobile Arena. (Foto: AFP) Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov protagonizan la pelea estelar de UFC 220 este sábado 6 de octubre en T-Mobile Arena. (Foto: AFP) AFP

UFC 229: Main Card (FOX Action)

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor (Peso Ligero)

Tony Ferguson vs Anthony Pettis (Peso Ligero)

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes (Peso Semipesado)

Derrick Lewis vs Alexander Volkov (Peso Pesado)

Michlle Waterson vs Felice Herrig (Peso Paja Femenino)

UFC 299: Preliminares (FOX Sports 1)

Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez (Peso Gallo)

Sergio Pettis vs Jussier Formiga (Peso Mosca)

Vicente Luque vs Jalin Turner (Peso Wélter)

Aspen Ladd vs Tonya Evinger (Peso Gallo Femenino)

UFC 229: Preliminares (UFC Fight Pass)

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya (Peso Gallo Femenino)

Scott Holtzman vs Alan Patrick (Peso Ligero)

Gray Maynard vs Nik Lentz (Peso Ligero)

Ryan LaFlare vs Tony Martin (Peso Wélter)

UFC 229: CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO

A nivel mundial, los eventos de UFC EN VIVO se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, conoce la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

AMÉRICA

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO / FOX Premium Action

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5, Fighting Sports Network y FOX Premium Action

Nicaragua: Viva Nicaragua / FOX Premium Action

Panamá: TV Max / FOX Premium Action

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX Sports / FOX Premium Action

Uruguay: Canal 10 / FOX Premium Action

Venezuela: Meridiano Television / FOX Premium Action

Honduras: Teleprogreso / FOX Premium Action

Colombia: Win Sports / FOX Premium Action

EUROPA

Rusia: Russia-2, Match TV

España: Gol (Diferido)

WWE SUPER SHOW-DOWN: CARTELERA

The Undertaker y Triple H protagonizan la pelea estelar en el evento Super Show-Down en Melbourne. (Foto: WWE) The Undertaker y Triple H protagonizan la pelea estelar en el evento Super Show-Down en Melbourne. (Foto: WWE) WWE

The Undertaker (con Kane) vs Triple H (con Shawn Michaels)

Daniel Bryan vs The Miz: el ganador será retador al Campeonato de la WWE.

John Cena & Bobby Lashley (con Lio Rush). vs. Kevin Owens & Elias.

The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose & Seth Rollins) vs. Dogs of War (Braun Strowman, Dolph Ziggler & Drew McIntyre).

Ronda Rousey & The Bella Twins (Nikki Bella & Brie Bella) vs. The Riott Squad (Ruby Riott, Sarah Logan & Liv Morgan).

No Disqualification Match por el Campeonato de la WWE: AJ Styles (c) vs. Samoa Joe.

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Cedric Alexander (c) vs. Buddy Murphy.

Campeonato en Parejas de SmackDown: The New Day (Big E y/o Kofi Kingston y/o Xavier Woods) (c) vs. Cesaro & Sheamus: Sólo dos miembros de The New Day pueden participar en la lucha.

Asuka & Naomi vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce).

Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair.

WWE SUPER SHOW-DOWN: HORARIOS EN LATINOAMÉRICA

Honduras: 3:00 a.m. por FOX Action

Guatemala: 3:00 a.m. por FOX Action

El Salvador: 4:00 a.m. por FOX Action

Nicaragua: 3:00 a.m. por FOX Action

Ecuador: 4:00 a.m. por FOX Action

Perú: 4:00 a.m. por FOX Action

Colombia: 4:00 a.m. por FOX Action

México: 4:00 a.m. por FOX Action

Panamá: 4:00 a.m. por FOX Action

Bolivia: 5:00 a.m. por FOX Action

República Dominicana: 5:00 a.m. por FOX Action

Paraguay: 5:00 a.m. por FOX Action

Puerto Rico: 5:00 a.m. por FOX Action

Venezuela: 5:00 a.m. por FOX Action

Argentina: 6:00 a.m. por FOX Action

Brasil: 6:00 a.m. por FOX Action

Chile: 6:00 a.m. por FOX Action

Uruguay: 6:00 a.m. por FOX Action

¿Quién es Conor McGregor?



Conor Anthony McGregor es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que compite en las categorías de peso pluma, peso ligero y ocasionalmente en la de peso wélter de Ultimate Fighting Championship (UFC). Además, incursionó en el boxeo en la categoría de peso ligero.



McGregor fue el primer peleador en la historia de la UFC en ganar títulos en dos divisiones distintas al mismo tiempo. Uno de esos cinturones o consiguió al derrotar a José Aldo en tal solo 13 segundos de acción, consiguiendo así el KO más rápido en la historia de las peleas por un título de UFC. El segundo cinturón lo obtuvo al vencer por nocaut técnico a Eddie Álvarez en UFC 205.

¿Quién es khabib Nurmagomedov?



Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov es un peleador ruso de artes marciales mixtas, campeón del mundo de Sambo, campeón mundial de peso ligero en UFC y cinturón negro en judo. Actualmente compite en la categoría de peso ligero en Ultimate Fighting Championship.



Nurmagomedov debutó en la UFC el 20 de enero de 2012 con una pelea contra a Kamal Shalorus. Logró vencer a su contrincante por estrangulamiento en el tercer asalto, y desde entonces tiene una de las rachas invictas más largas en MMA con 26 victorias.