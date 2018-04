La peleadora norteamericana Leslie Smith planea tomar acciones legales contra la UFC , quien siente que ha sido despedida de la compañía por haber creado el Project Sperhead, un sindicato que busca proteger a los peleadores de artes marciales mixtas (MMA).



La polémica se inició el último sábado en Atlantic City, donde se llevó a cabo el UFC Fight Night: Barboza vs. Lee. En el pesaje previo al evento, dos peleadores excedieron el peso en la balanza: Aspen Ladd (rival de Leslie Smith) y el propio Kevin Lee, protagonista de la estelar.



El problema fue que la UFC tomó decisiones bastante distintas con respecto a ambos combates. Como suele suceder en estos casos, Edson Barboza aceptó pelear con Kevin Lee a cambio de un porcentaje de su bolsa de pago. Sin embargo, a Leslie Smith no se le ofreció esta posibilidad ni tampoco la de reprogramar el combate.

En una decisión algo extraña, la UFC decidió pagarle a Leslie Smith el dinero que le correspondía por haber disputado el combate. Y al tratarse de la última pelea que le quedaba de contrato, la peleadora dejó de trabajar para la compañía.



Leslie Smith tiene un récord profesional de 10-7-1. (Getty Images) Leslie Smith tiene un récord profesional de 10-7-1. (Getty Images)

"En mi opinión, lo que UFC hizo fue ilegal. Porque ellos están fomentando un clima de miedo, donde los peleadores temen organizarse públicamente y defender sus derechos. Eso es lo que defiende la Junta Nacional de Relaciones Laborales y ahí es donde está la ley", explicó Leslie Smith al programa MMA Hour.

Para la peleadora norteamericana está bastante claro que la UFC decidió apartarla por crear el Project Sperhead, con el cual busca que la promotora declare a sus peleadores como empleados y no como trabajadores independientes.



"Siento que, si no hago esto en este momento (denunciar a UFC), no estaría respetando todo aquello por lo que he estado luchando. Por eso decidí no pelear cuando me dieron los 62.000 dólares, porque en ese caso estaría peleando gratis. No debemos de estar manipulados por el orgullo. Debemos considerarnos como nuestro propio negocio y pelear por las largas sumas de dinero que nos merecemos", finalizó Smith.