A pesar de la amplia diferencia de horario entre la región y Singapur (a Perú le lleva 13 horas), la ‘Máquina’ aceptó el reto de viajar al país asiático y medirse contra ‘The Assassin’, que a pesar de que llega de dos derrotas seguidas, es un duro rival en la categoría de peso wélter (77 kilos). El alumno de Diego Lima sabe la relevancia de este combate y la necesidad de ganarlo para dejar atrás su amargo debut ante Kalinn Williams en mayo.

Bedoya, de 26 años, sufrió ese duro revés en su primera presentación en la UFC en un combate polémico, en el que muchos especialistas lo vieron ganar a él, pero los jueces fallaron a favor del estadounidense. Con la lección aprendida, el peruano que radica en Brasil y entrena en la Chute Boxe está listo para finalizar al chino de 33 años.

Perú está presente en duelo intrigante de peso wélter❗️ #UFCSingapore



Song Kenan vs @RolandoBedoya97 pic.twitter.com/JG8Fa8pnm6 — UFC Español (@UFCEspanol) August 25, 2023

¿Cómo ha sido este campamento para tu pelea?

Esta pelea la tomamos con poco tiempo, la tomamos un mes y medio antes. Gracias a Dios siempre estuve entrenando, por lo que fue fácil retomar el campamento y ritmo de entrenamiento. Estuve entrenando tres veces por día, súper fuerte, suplementado, sin ninguna lesión y gracias a ello estoy mucho mejor que en mi anterior pelea.

¿Cómo así te llegó la noticia de la pelea?

Fue un fin de semana, ya había vuelto a Brasil y estábamos tomando un cafe con mi equipo, cuando Sean Shelby (matchmaker de la UFC) le escribe a Diego [Lima] y le dice ‘Bedoya vs. Song para el 26 de agosto’; Diego me preguntó, vimos sus peleas y aceptamos. Apenas vi sus peleas, su juego se presta para el mío. Va a ser una buena pelea.

Llegas de una derrota muy discutida y polémica en tu debut, ¿qué enseñanzas te dejó?

Mi pelea me encantó, aunque yo sentí que la gané y todo el mundo vio también lo mismo, pero los jueces vieron otra cosa y toca darle la vuelta a la página. Eso me ha dado una motivación mayor para que en esta pelea salga a demostrar mi 120%, salir a acabar la pelea, no voy a dejar que esta pelea se vaya a las tarjetas, voy a tratar de terminarla.

¿Qué sabes sobre tu rival el chino Kenan Song?

Es un buen peleador, para mí es respetable, ha tenido buenos nocauts y buenas decisiones. Ha peleado con Ian Garry, con el propio Israel Adesanya fuera de la UFC. Es un peleador de kickboxing, tiene buena altura, la estructura larga también, pero yo voy a ganar esta pelea.

¿Cuál podría ser tu estrategia?

Kenan es un peleador de kickboxing y ya he hecho una estrategia en base de eso, también tengo otra, que sería el grappling, ya que en mi debut no pude demostrar todo mi juego en el suelo, porque me quedé muy cómodo en el striking, así que ahora voy a usar un poco más la cabeza en vez de sentirme tan cómodo, voy a usar mi juego de lucha, mi juego de jiu-jitsu que también es bueno y he mejorado bastante en estas últimas semanas.

¿Cómo crees que se dé la pelea?

Yo creo que en el primer round se va a dar una pelea de full kickboxing, será una pelea de full golpe, pero de ahí el segundo round veremos qué pasa, quién sabe. Seguro él querrá pelear arriba o buscará derribarme, yo estaré listo para todo.

¿Sientes alguna presión porque llegas de una derrota?

La verdad, no siento presión, porque estoy muy seguro de que voy a ganar esta pelea, la victoria se va a venir de todas las formas. He entrenado durísimo, he hecho bien las cosas y aparte de eso, creo que es mi momento de volver y seguir con las victorias.

Con relación a tu primera pelea, ¿qué de diferente vamos a verte?

Me van a ver mucho más agresivo, voy a ir para adelante. Voy a ser inteligente y no voy a dejar nada a los jueces, voy a ir hacia adelante y si es posible acabar la pelea en el primer round.





