Durante los cuatro años que Ronda Rousey fue parte de la UFC , fue una sensación. Era la peleadora más conocida de la compañía y también la más engreída. Sin embargo, esta presión empezó a afectar su estabilidad, en especial porque tuvo que esforzarse mucho más que el resto.



En una entrevista para ESPN, Ronda Rousey reveló los retos que significó ser la primera campeona femenina de la UFC. Además, señaló que sufrió mucho durante el tiempo que llevó el cinturón.



"No estaba segura de que la división femenina podría vivir sin mí. Me sentí obligada a hacer más de lo que quería. Pero al mismo tiempo no me arrepiento de nada, me siento muy feliz y pude cumplir con esas obligaciones. Creo que la división femenina puede sostenerse por su cuenta", señaló la rubia.



Fue justamente con su primera derrota, en la que perdió el título de la UFC, cuando la compañía tuvo que buscar a otra estrella que pudiese remplazarla. Conor McGregor lo fue en su momento y dio la talla.



Amanda Nunes pudo ocupar su lugar en la división femenina, pero hasta el momento no ha podido despegar como lo hizo en su momento Ronda Rousey.



Actualmente, 'Rowdy' es parte de la WWE. Hará su debut oficial el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34.