La última vez que Ronda Rousey pisó la jaula de la UFC , ni siquiera pudo mirar al público. Agachó la cabeza y decidió ocultarse por casi un año. Es por ello que muchos especularon su salida definitiva del deporte, pero la excampeona de peso gallo jamás lo confirmó.



Sin embargo, ahora que es una estrella en la WWE, se animó a hablar por primera vez de su pasado como peleadora de UFC. Y, por si fuera poco, reveló cuál es su actual estado con la compañía.



"No creo que regrese. Es igual de probable que lo haga como si decidiese volver a competir en judo en los Juegos Olímpicos. Ahí nadie me pidió una renuncia por escrito y no creo que esto sea necesario cuando se trata de la UFC", señaló Ronda Rousey en entrevista para el programa Ellen.



Actualmente, 'Rowdy' está disfrutando de una nueva etapa en su vida en la WWE. Se prepara para su primera pelea oficial, el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34.



"Ahora estoy disfrutando de lo que me gusta y eso es la WWE. Quiero divertirme", finalizó.