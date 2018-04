En medio de las bromas por el "Día de Inocentes" en Estados Unidos, una noticia real sacudió la UFC. Y es que a días del evento 223 en Nueva York, Tony Ferguson se lesionó en la rodilla y quedó descartado para la pelea contra Khabib Nurmagomedov.

Aunque Dana White se pronunció en redes sociales para confirmar la noticia, los fanáticos de UFC seguían sin creerlo. Hasta que el propio Tony Ferguson publicó un sentido texto en su Instagram con respecto a su baja del evento.

"Las palabras no pueden explicar lo lastimado que estoy me encuentro frustrado, enojado e incrédulo. Estaba completando mis obligaciones con la prensa y tuve un accidente en un estudio que me rompió un ligamento en la rodilla. El médico de UFC dijo que no puedo pelear y que necesito cirugía", publicó Ferguson.



Sabiendo que por cuarta vez no se realizará la pelea contra Khabib Nurmagomedov, Ferguson pidió perdón por lo sucedido. "Quiero disculparme con los fanáticos de UFC, mi rival, mis compañeros de equipo, mis entrenadores, mis amigos y, lo más importante, mi familia. Buena salud y bendiciones para todos", agregó.

Cabe señalar que el reemplazo de Tony Ferguson será el campeón peso pluma, Max Holloway, quien subirá a ligero para enfrentar a Khabib por el título de la categoría en el UFC 223.