Si hay algo que a Valentina Shevchenko no le gusta es esperar. Es por ello que sigue presionando a Nicco Montaño para pelear en UFC , a tal punto de advertirle que si no es capaz de defender el cinturón, tendrá que entregarlo.



En febrero pasado, Valentina Shevchenko se convirtió en la primera retadora al título de peso mosca. Sin embargo, hasta el momento no ha podido conseguir la pelea pues Nicco Montaño, la reina de la división, está lesionada.



Es por ello que Valentina Shevchenko está presionando a que UFC sea más estricta con la campeona. "Creo que debería entregar el título. Si no quiere pelear, tiene que entregar el título. Si tiene problemas de salud, también. Cuando vuelva, tendrá la oportunidad de pelear por el título. O peleas o defiendes, sino entrégalo", señaló la rubia al portal BJPenn .



Valentina Shevchenko espera poder conseguir la pelea para setiembre, mes en el que se llevará a cabo el primer evento de UFC en Rusia. Tendrá en la cartelera a peleadores de Europa Oriental.



De conseguir la pelea, sería el segundo intento de Valentina Shevchenko para ser campeona de UFC . En setiembre pasado, tentó el título de peso gallo, pero perdió ante Amanda Nunes por segunda ocasión.