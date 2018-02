Valentina Shevchenko hará su debut en el peso mosca (57 kilos) de la UFC este sábado en Brasil, donde enfrentará a la local Priscila Cachoeira en la cartelera estelar del UFC Belem. Y en la previa del combate, la representante peruana habló sobre las ventajas de haber bajado de división.

"Me siento bien y me alegro de pelear en este peso, lo siento más natural para mí. A pesar de que en las 135 libras (gallo) me sentía totalmente bien y fuerte, las 125 (mosca) es más natural y cómodo para mí", aseguró la 'Bala' en una entrevista con UFC.

"En este peso no tendré el problema de pelear con rivales más grandes, más altas y más pesadas. Ahora voy a pelear con oponentes de mi tamaño. Así que podré aplicar algunas técnicas que eran peligrosas de usar con oponentes más grandes", agregó Valentina Shevchenko.

Por otro lado, la excontendiente al título gallo de la UFC explicó que no realizó un corte de peso brusco para este combate. Por el contrario, prefirió trabar una dieta a lo largo de su preparación para no sufrir apuros de último minuto.

"Yo escojo una ruta más saludable. No me gusta bajar 5 o 7 kilos en un solo día. Prefiero bajar un poco en mi campamento y tener 2 kilos que cortar para el último día. Así estoy más tranquila", finalizó Valentina Shevchenko.