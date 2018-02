El mexicano Yair Rodríguez se convirtió rápidamente en una de las principales estrellas latinoamericanas de la UFC. Tras ganar el primer TUF Latinoamérica, el 'Pantera' registró una impresionante racha de seis victorias consecutivas.

Sin embargo, Yair Rodríguez sufrió su primera derrota en la UFC en mayo de 2017. Y no pudo ser de forma más dolorosa: perdió por nocaut técnico ante Frankie Edgar en un combate disputado en Dallas, Texas.

"No pude soportar la presión, exploté. Fui muy duro conmigo mismo. Me estaba volviendo loco. No estaba escuchando a mis entrenadores. Estaba enojado en los entrenamientos", explicó Yair Rodríguez sobre su primera caída en la UFC.

Pero más allá del complicado momento que le tocó vivir, Yair Rodríguez aseguró que no descansará hasta colgarse el cinturón de campeón de la división pluma (66 kilos) de la UFC.

"Quiero ser el mejor y lo demostraré. Estoy confiado. Yo no soy una broma", agregó Yair Rodríguez, quien a sus 25 años decidió mudarse a Las Vegas en busca de mejores sparrings de cara a sus próximos combates en la UFC.