UFC Uruguay, Shevchenko vs. Carmouche en vivo: fecha, horas, canales y cartelera de todas las peleas

Este sábado 10 de agosto, Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche pelean por el título peso mosca de la UFC en el Antel Arena, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. UFC Uruguay genera gran expectativa y estará en los ojos del mundo de las artes marciales mixtas, donde la cartelera principal tendrá a tres peruanos en escena. Conoce las fechas, horarios, canales TV y el main card para estar al tanto del evento en vivo y en directo aquí.

UFC vuelve a Sudamérica, esta vez en Montevideo Uruguay, donde muchos peleadores latinos harán de la suya en el octágono como Valentina Shevchenko , que volverá a defender su título ante Liz Carmouche en la pelea de fondo por el título peso mosca. Además, Humberto Bandenay demostrará todo su poderío ante Luiz Garagorri; finalmente, Enrique Barzola viene de un campamento muy fuerte y buscará la victoria ante Bobby Moffett.

Depor seguirá cada incidencia de la UFC , con las declaraciones, cartelera, fechas, horarios, canales, estadísticas y más datos que debes conocer para no perderte nada sobre las MMA. Conoce también, la manera de seguir el evento deportivo online de forma segura desde TV o cualquier dispositivo móvil.

Valentina Shevchenko, quien viene de menos a más en UFC, defenderá por primera vez su título en tierras latinas ante una rival conocida que es Liz Carmouche, donde perdió por TKO en 2010 después que el médico detuviera la pelea. Por el lado de la vigente campeona, “fue un golpe de suerte y que la pelea no debería haberse detenido”, mientras su próxima rival indicó que “fue un paro legítimo”.

Aunque esta pelea no se ve como una revancha, dado que fue hace muchos años y en otra situación, Liz Carmouche viene preparándose intensamente en su campamento para dar el golpe y sorprender a ‘Bullet’ en una pelea de cinco asaltos.

“Fue un golpe de suerte seguro e incluso sentí el golpe. Continuamos la pelea porque pasaron uno o dos minutos antes del final y continuamos luchando. Después del final de la ronda, los médicos entraron y vieron toda la sangre, y era del corte en mi ceja, así que decidieron detener la pelea. Estaba en contra de esto”, señaló Valentina Shevchenko campeona de UFC en entrevista con BJPenn.

“Sentí que podía continuar la pelea, pero tomaron su decisión. Entonces, cuando decidieron que no puedes continuar, no hay nada que puedas hacer. Entonces, lo que pasó, pasó. Desde entonces, ha pasado mucho tiempo y ahora tengo la oportunidad de crear la nueva decisión, la nueva historia de la pelea y me siento bien”, agregó.

Por otro lado, Liz Carmouche indicó que aprovechará cualquier oportunidad que tenga en el octágono para poder vencer a Shevchenko y de esta manera convertirse en la nueva reina de la UFC en el peso mosca.

“Para vencer a Valentina ,tengo que ser flexible y aprovechar las oportunidades. Una de las cosas que sucede con las personas van con una sola estrategia, una única mentalidad, y eso lo puede vencer de una manera. Cuando eso no funciona, se quiebra todo lo que tienes en mente. Una de las cosas que voy a llevar es que cualquier oportunidad surge, voy a aprovechar, y eso me va a ayudar” , dijo la retadora en BJPenn.

Liz Carmouche sabe que ambas peleadores con el paso de los años han podido evolucionar a mejor y el combate de fondo en UFC Fight Night será diferente al primero del 2010.

“La primera pelea con Valentina era muy novata. Era muy nueva en el deporte. Solo entrenaba hace algunos meses. La mayor lección que aprendí de esa pelea no fue necesariamente la experiencia de luchar, porque creo que cambiamos mucho como peleadoras para apoyarme en eso, la organización donde peleamos era muy sucia que yo debería, en verdad, pelear con su hermana, no con ella”, dijo Liz.

Valentina Shevchenko, Enrique Barzola y Humberto Bandenay tomarán el protagonismo en UFC Fight Night de Uruguay este sábado 10 de agosto. Valentina Shevchenko, Enrique Barzola y Humberto Bandenay tomarán el protagonismo en UFC Fight Night de Uruguay este sábado 10 de agosto. UFC

Cartelera de UFC Fight Night Uruguay

Cartelera estelar (7pm por FOX Sports)

Valentina Shevchenko © vs. Liz Carmouche

Vicente Luque vs. Mike Perry

Luiz Garagorri vs. Humberto Bandenay

Volkan Oezdemir vs. Ilir Latifi

Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota

Enrique Barzola vs. Bobby Moffett



Cartelera preliminar (5pm por FOX Sports)

Gilbert Burns vs. Aleksei Kunchenko

Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa

Tecia Torres vs. Marina Rodriguez

Rogerio Bontorin vs. Raulian Paiva

Geraldo de Freitas vs. Chris Gutierrez



Cartelera preliminar (4pm por UFC Fight Pass)

Kazula Vargas vs. Alex da Silva

Veronica Macedo vs. Polyana Viana



¿Qué canales transmiten para ver UFC en vivo?

Conoce cómo y dónde ver UFC en vivo online desde TV o diferentes dispositivos móviles de manera segura y legal. Conoce cómo y dónde ver UFC en vivo online desde TV o diferentes dispositivos móviles de manera segura y legal.

A nivel mundial, los eventos de UFC se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, te presentamos la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

América:

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX SPorts

Uruguay: Canal 10

Venezuela: Meridiano Televisión

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Win Sports



Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: Gol (Diferido)



¿Cómo ver UFC en vivo online?

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.