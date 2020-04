Durante la emisión del kickoff de WrestleMania 36, WWE reveló la cartelera oficial de las dos noches del megaevento, que se transmitirá en el Perfomance Center de Orlando. El primer día tendrá ocho combates atractivos y la estelar estará a cargo del duelo entre Goldberg y Braun Strowman por el título Universal.

Asimismo, la pelea de The Undertaker será este sábado por la noche contra AJ Styles. En la primera parte de WrestleMania 36, habrá ocho encuentros; los restantes el domingo.

En total, este sábado se pondrá en disputa cinco títulos, el Universal, el de parejas femenino, el de parejas de SmackDown, el Intercontinental y el femenino mundial de RAW. Además, tendrán acción Kevin Owens, Seth Rollins, Elias y King Corbin.

La jornada del domingo tendrá la pelea principal de Brock Lesnar contra Drew McIntyre por el título de WWE. Lo mismo que el regreso de John Cena ante ‘The Fiend’ Bray Wyatt.

Cabe señalar que WrestleMania 36 se vio obligada a cambiar de sede debido a la propagación del coronavirus. Pese a la situación actual, WWE quiso seguir adelante con el megaevento desde su centro de entrenamiento, pero sin público.

WrestleMania 36: Dia 1

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs Jimmy Uso por los títulos en parejas de SmackDown en una lucha de escaleras

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Goldberg (c) vs. Braun Strowman por el título Universal

WrestleMania 36: Dia 2

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

