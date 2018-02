AJ Styles , actual campeón mundial de la WWE , es considerado por muchos como el mejor luchador del planeta. Pero nada fue gratis para el 'Fenomenal', quien trabajó duro por muchos años en los circuitos independientes de Estados Unidos y Japón antes de llegar a la compañía de los McMahon.

Por eso, AJ Styles considera injusto que a veces el nombre de la lucha libre de entretenimiento se pueda ensuciar por personajes irresponsables como Jeff Hardy. Así lo demostró en 2011, cuando reprochó al 'Enigmático' por subir al cuadrilátero de la compañía TNA a luchar contra Sting, leyenda de la WWE, bajo el efecto de las drogas.



"¿Sabes qué es lo que más me molesta? He estado aquí por nueve años. Literalmente matándome por esta compañía. He tenido más luchas que cualquier otra persona, eso es seguro. He ostentado todos los títulos. Y en una noche, Jeff Hardy entra al ring en un PPV y casi destruye toda la compañía", le dijo AJ Styles, quien firmó por la WWE a inicios de 2016.

"Porque eres un egoísta. Tengo que alimentar a mi familia. ¿Le vas a quitar dinero a mi familia? ¿Eso es lo que quieres? Porque eso es lo que hiciste. Eres responsable de eso. Entonces cuando la gente hable mal de Impact Wrestling, es por ti", agregó AJ Styles, ante un Jeff Hardy resignado.

"No soy el chico de allá afuera que se anda drogando o tomando, yo solo me estoy matando por la compañía, tratando de hacerla algo que todos podamos apreciar y amar. Y que los fans estén entretenidos", agregó AJ Styles, quien defenderá el campeonato mundial de la WWE ante Shinsuke Nakamura en WrestleMania 34.