¿Qué le habrá respondido? AJ Styles reveló que le propuso un combate a Shawn Michaels

Pelear contra Shawn Michaels es, quizá, uno de los deseos que muchos luchadores de la WWE quieren cumplir. AJ Styles es uno de ellos. Y no es para menos, pues el 'chico rompe corazones' es una leyenda que cuando estuvo activo dio memorables combates.

Recientemente, en una entrevista con el programa WWE Now, conducido por la presentadora Cathy Kelley, Styles contó que en una oportunidad le propuso a Michaels un combate, pero que este se negó.

"Le pregunté a Shawn si pelearía contra mí, y él me que respondió que no. Es un tema personal. No puedo hacer nada al respecto. Me encantaría tener la oportunidad de enfrentarme a él. Pero también entiendo el motivo de su rechazo", declaró el 'fenomenal'.



Y agregó: "Si dices que te vas a retirar, lo haces y lo cumples, así que entiendo por qué no quiere hacerlo. Cuando me jubile, también me gustaría que fuera para siempre".

La última pelea de Shawn Michaels fue en WrestleMania 26 contra The Undertaker, en donde HBK cayó derrotado y se vio a obligado a abandonar la lucha libre.

► ¿Lima podría ser sede de unos Juegos Olímpicos? Carlos Neuhaus analizó la posibilidad



► El curioso caso de Kimberly García: cuando marcha lesionada, consigue medallas



► No aprende: Nick Kyrgios fue multado por su mal comportamiento en el Masters 1000 de Cincinnati



► ¡Quieren el trofeo! Un ATP 250 tendrá entren sus participantes a tenistas del Top 10