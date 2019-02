La semana pasada, Aleister Black debutó en los dos programas de la WWE , Raw y SmackDown. No fue el único. Otros tres peleadores también lo acompañaron. Hablamos de Ricochet, Johnny Gargano y Tomasso Ciampa. Todos causaron el asombro del público.

No se sabe si se quedarán en los shows principales de la empresa de Vince McMahon. Aún nada está confirmado. Pero cada uno, en los eventos en vivo, está dejando pistas. Aleister Black, por ejemplo, estuvo el sábado en un NXT de Florida y dio un mensaje con sabor a despedida.

Primero, derrotó a Dominik Dijakovic en el combate principal de la velada y luego agarró el micrófono. "Ha sido una gran semana. Definitivamente, una de las más locas que he tenido en mi vida", fueron las primeras palabras del luchador oriundo de Países Bajos.

Y añadió: "Hay cosas que me hacen sentir genial. La primera es ser un luchador profesional y la segunda es formar parte de NXT. Siempre seré parte de esta familia, sin importar a dónde me vaya. Es mi hogar y si no fuera por ustedes, no estaría aquí. Es todo. Muchas gracias"



¿Serán las últimas palabras de Aleister Black en la marca amarilla? Lo único confirmado hasta el momento es que este martes, en SmackDown, formará equipo con y se enfrentarán a Rusev y Shinsuke Nakamura.



