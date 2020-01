Los medios especializados en lucha libre informaron que Andrade, actual campeón de los Estados Unidos, había sido suspendido. La información ha sido confirmada horas después por la página oficial de la WWE a través de un comunicado.

“La empresa ha suspendido a Andrade (Manuel Oropeza) por 30 años desde estos momentos por haber violado, por primera vez, la política de bienestar de la compañía”, reza el texto que publicó el Imperio McMahon. No especificaron qué fue lo que exactamente hizo.

Sobre el cinturón estadounidense, tampoco dijeron nada, así que probablemente se quede en manos de Andrade. Aunque no resultaría extraño que la WWE se lo quite y haga un torneo. Sin embargo, no hay información confirmada.

La última aparición de Andrade fue en el Monday Night Raw del lunes 27 de agosto. Aquella vez se enfrentó a Humberto Carrillo. El campeón perdió por descalificación, ya que su compañera Zelina Vega atacó a Humberto, pero mantuvo el título en su poder.

Esto no le gusto a Carrillo, quien le aplicó a Andrade un DDT Martillo sobre el piso descubierto (sin las colchonetas de protección).

