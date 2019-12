La WWE anunció que Batista y el nWo (New World Order), stable conformado por ‘Hollywood’ Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman, serán los nuevos miembros del Salón de la Fama de la empresa, por lo que en las redes sociales se empezó a especular quienes serían los encargados de presentarlos en la ceremonia.

Sobre Batista, el universo de la WWE especuló con los nombres de Triple H, Randy Orton o Ric Flair, quienes fueron parte del grupo Evolution, en el que también estuvo el ‘Animal’. Sin embargo, el propio luchador tiene su favorito y ya lo dio a conocer.

En su cuenta de Twitter, Dave Bautista -como realmente se llama- publicó: “Le debo mucho a todos los nombres que ustedes han mencionado pero, por razones personales, he pedido que Fit Finlay sea el que me presente. Estoy seguro de que cualquiera que conozca a Fit no cuestionaría mi solicitud".

No es seguro que Finlay sea quien lo presente, pero el hecho de que Batista lo haya pedido expresamente, da muchas posibilidades a que eso suceda. Por el lado de nWo, se especuló con Eric Bischoff, pero su reciente marcha de la empresa hace difícil que esté presente en la ceremonia, que se realizará el 2 de abril del próximo año.

