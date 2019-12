El Salón de la Fama de la WWE tendrá nuevos miembros. Se trata de Batista y nWo (New World Order), quienes ingresarán en la ceremonia del próximo año, a realizarse el 2 de abril en el Amalie Arena de Tampa, en Florida (tres días antes de WrestleMania 36).

El ‘Animal’ Batista conversó con People y estás fueron sus primeras declaraciones: “Vince McMahon me llamó personalmente para informarme de esto. No me sorprendí, pero sí estaba muy feliz".

“Tan pronto colgué el teléfono, dije... y disculpa mi lenguaje, dije: ‘m*****, tengo que dar un discurso’. Y en eso he estado pensando desde entonces”, agregó el seis veces campeón mundial.

Por otro lado, los cuatro miembros de New World Order que ingresarán al Salón de la Fama serán Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman. Tres de ellos fueron reconocidos de forma individual (Hogan entró en el 2005; Hall, en 2014; y Nash, en 2015); mientras que Waltman entró como parte de D-Generation X en la edición de este año.

“De repente, estás incluyendo a cuatro tipos en el Salón de la Fama que hace 20 años intentaban apuñalarte por la espalda. Es como dice Vince: en la WWE, nunca digas nunca”, señaló Hogan a ESPN.

Y es que nWo nació en WCW cuando Kevin Nash y Scott Hall dejaron WWE y se pasaron a la competencia, en lo que fue la ‘Guerra de los lunes por la noche’. Al final, WWE acabó con WCW y esta fue comprada por la empresa de los McMahon.

