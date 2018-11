Por Antonio Seminario Arevalo

Cuando la llamada revolución femenina empezó en WWE las protagonistas eran otras. Mientras Charlotte Flair se forjaba como "la más talentosa", Sasha Banks lideaba para estar en la cima, Bayley se hacía "la más querida"; Becky Lynch parecía ser el apoyo de las protagonistas, como en NXT. Pero esa imagen de líder que regresa con las heridas sangrantes observando victoriosa a sus enemigas vencidas al final de Monday Night Raw no es la de una "segundona".

La historia de Lynch tendrá un antes y un después de SummerSlam. Con la frustración de ver a Charlotte alzarce campeona en una historia que parecía que la tendría a ella de una vez como protagonista, olvidó el ser una 'buena chica' por convertirse en la verdadera 'pateadora de muchachas'. Sacó ese espíritu celta que posee y mostró que tiene sangre de ruda. Se volvió una villana que el público adora, porque va más allá de un simple cambio de mando.

En WWE los cambios de buenos a malos tienen una fórmula que casi siempre se repite. Eso fue aplicado a la historia de Lynch: Hizo todo bien, trabajo duro, no logró lo que quiso, traicionó a su amiga y empezó a odiar y culpar al público. Pero como ella misma lo dijo: "Dejé de caminar con ustedes, tomé mi propio camino y ustedes me siguieron". Y este movimiento repetitivo fue una de las decisiones más inteligentes que WWE pudo tomar como empresa.

Si en Hell in a Cell 2018 Flair superaba el reto de Lynch iba a ser vista como la versión femenina de Roman Reigns dentro de la empresa: todopoderosa que siempre gana sin importar el favoritismo del público. De hecho, "Forbes" explicó esta victoria de Lynch como la medida para que WWE no siga viendo una escapada masiva de seguidores. La empresa hizo caso al público que cada vez se desvive y glorifica a una pelirroja que "no nació para ser estelar".

La fórmula repetitiva funcionó porque tuvo una inyección de realismo. Como en la vida misma no existe alguien cien por ciento bueno que se enfrenta a otro cien por ciento malo, este inicio tuvo a una Lynch y una Flair como dos amigas enemistadas cada uno con muchos puntos válidos y desaciertos. Así, se pudo concretar algo realmente bueno para la celta: una ruda que hace lo que tiene que hacer para conseguir sus objetivos, pero de forma honrosa.

Cuando Ronda Rousey llegó a WWE tuvo una de las bienvenidas más cariñosas de los últimos años. De las veces que subió a luchar al ring lo hizo siempre con el respaldo y el favoritismo del público. No solo sabían que ganaría, sino que querían que lo hiciera. Es la apuesta segura a "la gran estrella", o lo fue hasta hace unos meses. Su estatus dejó de ser sólido desde que tuvo que empezar a competir contra la irlandesa.

Probablemente WWE le está dando relevancia a esta disputa por tener a Ronda Rousey como protagonista, no por nada su duelo fue el primero en ser anunciado para Survivor Series (uno de los cuatro grandes eventos de la empresa y el más antiguo de su historia) y fue el centro de la atención en el cierre del Monday Night Raw previo a este especial de lucha libre. Pero lo cierto es que el público la está siguiendo porque quiere ver lo próximo de Lynch.

En la historia reciente de WWE, parecía que no había una peleadora que tenga a toda una multitud respaldándola como lo tenía Rousey. Pero Lynch ya superó esto de lejos. Si bien podría decirse que frente al público está cada vez más cerca a tener la figura de Daniel Bryan cuando triunfó en WrestleMania 30 o la de CM Punk cuando abandonó la empresa como campeón en Chicago, en realidad Becky es más como "Stone Cold" Steve Austin, según dijo el miembro del Salón de la Fama Bubba Ray Dudley.

Su popularidad está yendo de la mano de forma natural con su talento, fenómeno reservado solo para los más grandes de la industria. Prueba de ello es que su pelea contra Flair fue calificada con 4,75 estrellas sobre cinco y es vista como una verdadera rival para Rousey, contradiciendo lo que muchos creían que esta posición solo estaba reservada para Charlotte.

Bryan Alvarez de la respetada "Wrestling Observer" considera que Lynch perderá el título en TLC y que su derrota es más que probable frente a Rousey. De ser cierto se truncaría una historia que tiene para contar grandes capítulos. Y eso es porque la actual campeona de SmackDown tiene el suficiente respaldo para lograr el máximo objetivo que tienen las mujeres de WWE: ser las protagonistas de la pelea central de un WrestleMania.

Diversos especialistas consideran que de darse esta situación hasta hace unos años utópica sería para el esperado encuentro entre Rousey y Flair. Pero la segunda ya llegó a su cima y tendría que reinventarse en muchos aspectos para rozar lo que posee Lynch en la actualidad. Porque con la calidad de Ronda para contar historias en un cuadrilátero y el talento de la irlandesa para llamar la atención, sería una hermosa revancha de lo que pueda suceder en Survivor Series.

Esta idea tampoco es descabellada. Porque una pelea entre Lynch y Rousey llama más la atención en este momento que un duelo entre la ex campeona de UFC contra Flair. Y sin negar el talento de esta útlima, la irlandesa se perfila como la mejor rival que pueda encontrar Ronda en WWE.

Si no, imagínese a una banfennid (mujer celta guerrera) que ataca a una mujer todopoderosa hasta casi hacerle pedir piedad. Sale sola y enfrenta a toda una horda enemiga para desafiarlas y liderar una invasión y ataque sorpresa. Se mete en la pelea dando ejemplo a sus seguidoras. Y sin importar que se fracturó la nariz en el ataque siguió golpeando. Todo para finalmente retirarse vencedora y perfilándose como más peligrosa que la llamada "mujer más mala del planeta".

Si WWE sigue creyendo en la figura de un caudillo para consolidar su producto, tiene la oportunidad de tener a Lynch como su abanderada. Si la historia sigue el curso mostrado, ella lo tiene todo para poner a las mujeres en un panorama de importancia sin precedentes en la lucha libre; por ahora y sin parecer que se lo haya propuesto está llevando la empresa sobre sus hombros, pero de a pocos.