Bobby Lashley causó sensación en los fanáticos de la WWE pues volvía luego de casi una década. No hay duda de que disfrutó el recibimiento, pero fue una sensación agridulce.



Según el periodista especializado Dave Meltzer, la WWE fue tajante con Bobby Lashley cuando se discutieron las condiciones de su nuevo contrato. El moreno debía dejar de lado su paso por las MMA .



"No tienes a Jack Gallagher haciendo peleas, por ejemplo, y él ha estado involucrado en eso en el pasado. Es lo mismo con Bobby Lashley : no va a hacer más peleas", señaló en Wrestling Observer Radio .



La última incursión de Bobby Lashley en las MMA fue en el 2016. Su récord como profesional es de 15-2 y destacó en la empresa Bellator.



Bobby Lashley reapareció en la WWE el lunes posterior a WrestleMania 34. Desde entonces, ha sido parte de dos eventos PPV, pero aún no en solitario.