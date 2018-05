Aunque tuvo un buen rendimiento en SmackDown, Bobby Roode fue una de las superestrellas que cambió de marca tras el Shake-Up. Pero luego de una breve rivalidad con Elias, encontró la mejor manera de trascender en WWE RAW.

Y es que el 'Glorioso' logró clasificar al Money in the Bank en el WWE RAW de Londres. En un combate de triple amenaza contra Baron Corbin y No Way Jose, Bobby Roode logró avanzar a la lucha por el maletín gracias a un 'DDT' al dominicano.

Bobby Roode aprovechó las diferencias que tienen Baron Corbin y No Way Jose para esperar el momento perfecto para aplicar su 'DDT'. Cuando el dominicano sacó del ring al 'Lobo Solitario', el excampeón de los Estados Unidos logró la cuenta de tres.

Con este resultado en el WWE RAW de Londres, Bobby Roode se convirtió en el quinto clasificado para el Money in the Bank . El 'Glorioso' se suma la lista integrada por Braun Strowman, Finn Bálor, Rusev y The Miz.

Cabe señalar que ocho luchadores pelearán en el Money in the Bank por el maletín. El ganador podrá retar al campeón de WWE cuando desee.