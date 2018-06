La edición 2018 del Money in the Bank masculino ya tiene a sus ocho participantes de WWE , cuatro de ellos de RAW y la otra mitad de SmackDown. Todos ellos lucharán por el ansiado maletín, el último en clasificar fue Samoa Joe.

Samoa Joe logró el último boleto para Money in the Bank tras vencer a Daniel Bryan y Big Cass en una triple amenaza en SmackDown. Así, el 'Destructor' estará por primera vez en una lucha por el maletín en WWE .



Las ocho superestrellas batallarán en WWE Money in the Bank por un contrato titular. Todas ellas tratarán de evitar lo ocurrido en la edición pasada, cuando Baron Corbin ganó el maletín, pero no pudo canjearlo con éxito. Conoce a los participantes en la galería.