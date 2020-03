Desde que se desvinculó de WWE, a inicios de marzo, Luke Harper fue relacionado con All Elite Wrestling, pero no fue hasta el último miércoles que hizo su aparición. El excampeón Intercontinental hizo su debut bajo el nombre de Brodie Lee, líder de La Orden Oscura (The Dark Order).

Su aparición sorprendió en redes sociales a tal punto que Bray Wyatt también comentó su debut. Con un gif animado de un niño llorando, ‘The Fiend’ reaccionó al ver a su excompañero en el programa de AEW.

El tweet de Bray Wyatt tras el debut de Luke Harper en AEW. (Captura: Twitter)

“Ahora solo somos Rowan y yo”, escribió Wyatt. Y a los pocos minutos, publicó otro mensaje diciendo “Braun nunca se fue”, refiriéndose a la incorporación de Strowman a The Wyatt Family.

Cabe señalar que The Wyatt Family fue creado en 2012 y conformado originalmente por Bray Wyatt, Erick Rowan y Luke Harper. Recién en 2016, Braun Strowman se unió como el cuarto integrante. Al año siguiente, la facción se disolvió.

Luke Harper, exluchador de WWE, hizo su debut en AEW como líder de un siniestro grupo. (Video: AEW)

TE PUEDE INTERESAR