Las amenazas de Roman Reigns se las llevó el tiempo pues cuando debió demostrar de qué estaba hecho, Brock Lesnar llegó para masacrarlo. Así, pudo confirmar que no se la llevará tan fácil en la pelea por el título de la WWE.



Brock Lesnar reapareció en el pasado Raw luego de semanas de ausencia. Fue directo hacia Roman Reings, quien no paró de criticarlo por no dar la cara. Y, como era de esperarse, toda su ira fue volcada en el ring de la WWE.



Suplexes, silla metálicas y varios golpes fue el resultado de una terrible masacre. Roman Reigns tuvo que ser auxiliado por los médicos, pero ni ellos pudieron parar la furia de Brock Lesnar.