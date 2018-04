Carmella hizo historia en junio pasado, cuando se convirtió en la primera mujer en ganar el maletín de Money in The Bank. Sin embargo, por si eso fuera poco, ahora es la estrella que más tiempo lo ha mantenido en la historia de la WWE.



Este miércoles, Carmella cumplió 281 días con el maletín. Así, rompió el récord anterior, quien sostenía Edge desde el 2006.



Pero esta no es la primera vez que Carmella hace historia. La luchadora ya ha participado en el primer combate Hell in a Cell de mujeres, el primer Royal Rumble y Elimination Chamber femenino.



Se especula que Charlotte podría canjear dicho maletín en WrestleMania 34, el próximo 8 de abril. Asuka o Alexa Bliss, quienes defienden el título de la WWE en dicho evento, deberían cuidarse las espalda.



Luchador Tiempo Fechas Carmella 280+ días 27 de junio del 2017 hasta el momento Edge 280 días 3 de abril del 2005 hasta el 8 de enero del 2006 Seth Rollins 273 días 29 de junio del 2014 al 29 de marzo del 2015 Dolph Ziggler 267 días 15 de julio del 2012 al 8 de abril del 2013