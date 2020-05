Charlotte Flair, campeona de NXT, deberá defender su título femenino en NXT TakeOver: In Your House, evento que se realizará el domingo 7 de junio. Sus rivales serán Io Shirai y Rhea Ripley, tal como anunció el medio TV Guide. Esta información fue confirmada después por la WWE.

Io Shirai venció a cinco luchadoras en un combate de escaleras y así obtuvo la oportunidad de enfrentar a Charlotte por el campeonato. No obstante, durante la pelea que tuvieron ‘La Reina’ utilizó un palo para castigar a Shirai, lo que hizo que el árbitro diera como ganadora a ‘The Genius of the Sky’.

Charlotte, sin embargo, se quedó con el cinturón y continúo golpeando a Shirai. En ese momento apareció Ripley, quien atacó a Flair. Rhea ha vuelto porque quiere de vuelta el título que perdió ante ‘La Reina’ el pasado 5 de abril en WrestleMania 36.

Hasta el momento, el TakeOver: In Your House tiene dos contiendas confirmadas: el combate por el campeonato femenino de NXT y el enfrentamiento que tendrán Tommaso Ciampa y Karrion Kross (este último estará a acompañado por Scarlett).