Chris Jericho fue una de las grandes sorpresas de la Batalla Real de 50 hombres del Greatest Royal Rumble , megaevento que presentó la WWE el pasado 27 de abril en Arabia Saudita. Y todos creyeron que 'Y2J' había vuelto para quedarse.

Incluso, Chris Jericho reforzó estos rumores al asegurar que decidió no renovar su contrato con la empresa New Japan Pro Wrestling. "Fue una experiencia increíble, pero en ocasiones las cosas simplemente no funcionan. Nuestra relación básicamente ha finalizado", dijo el excampeón mundial de WWE.

Sin embargo, todo indica que estas declaraciones de Chris Jericho solo habrían tenido como intención despistar a los fanáticos, para luego tener una sorpresiva reaparición en Japón.

Según explicó el periodista Mike Johnson de PW Insider, New Japan Pro Wrestling planea que Chris Jericho reaparezca en el evento Wrestling Dontaku, a realizarse este fin de semana en la ciudad de Fukuoka, para anunciar su próximo combate.

Al parecer, Chris Jericho continuará su rivalidad con Tetsuya Naito, actual campeón intercontinental, a quien atacó el pasado 5 de enero en el evento New Year's Dash 2018.