Aunque su presencia en el programa WWE Backstage se ha visto interrumpida, debido a la propagación del coronavirus, CM Punk no deja escapar la mínima oportunidad para lanzar alguna polémica declaración. Esta vez, en una entrevista para Swings & Mrs, el excampeón tocó el tema de su posible vuelta al ring.

Según el propio Punk, WWE no le ha hecho una oferta concreta para volver a pelear. Pero en caso la empresa lo haga, deberá ser con algunas condiciones. Lo esencial para el excampeón mundial es enfrentar a tres reconocidas superestrellas en su regreso.

“En lo que respecta a las personas con las que he trabajado antes, si estuvieran las cosas claras y el dinero fuera correcto, creo que a un tipo como Daniel Bryan le diría: ‘Escucharía tu idea’. Si hablaran de John Cena, probablemente escuche su idea. Rey Mysterio, escucharía su idea”, sostuvo CM Punk.

“Sobre las personas con las que nunca he luchado antes, creo que Will Ospreay (luchador de New Japan Pro Wrestling), escucharía su idea. Estoy ocupado haciendo otras cosas y nadie ha encontrado la combinación correcta para acercarse a mí. No todo depende de mí, depende de las personas que realmente dirigen la empresa”, concluyó.

