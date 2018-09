La WWE cuenta con estrellas fijas en RAW y SmackDown; sin embargo, otras no cuentan con la notoriedad necesaria. Ya sea porque no tienen alguna rivalidad o porque no cuentan con una historia por parte de los creativos.

Por ello, más de una superestrella podría irse de la WWE en busca de mayor importancia. Según Sportskeeda, ciertos luchadores estarían próximos a ser despedidos en vista de que no han tenido el éxito que se esperaba.

Nombres como el de Dana Brooke figuran en la lista, según la página especializada. Conoce al resto de los luchadores en la presente galería.