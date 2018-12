Un año de grandes hazañas: los momentos más memorables de SmackDown en 2018 [VIDEO]

Así como RAW, el programa azul de la WWE , SmackDown, también tuvo sucesos memorables durante todo el año, que fueron destacados por la misma empresa. El primero fue protagonizado por Brie Bella, quien junto a Daniel Bryan, atacó a The Miz. En el segundo, John Cena derrotó a AJ Styles.

No podemos dejar de mencionar a The New Day, quienes vencieron a Luke Harper y Erick Rowan, y se convirtieron en los campeones en parejas de SmackDown. O el emotivo abrazo entre Kane y Daniel Bryan.

El show azul también fue testigo de la paliza que le dio Becky Lynch a Charlotte Flair, del regreso de Rey Misterio a los cuadriláteros de la WWE, del cambio de Bryan a villano o del comienzo del reinado de Carmella como campeona de SmackDown, tras vencer a Charlotte, después de canjear el maletín que ganó en Money in the Bank.

Pero, sin duda, los mejores momentos fueron el regreso de Evolution (Batista, Ric Flair, Triple H y Randy Orton) o el discurso que dio Daniel Bryan para que los fanáticos no se rindan y luchen por sus sueños.