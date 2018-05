Ya se van afinando los últimos detalles para WWE Money in The Bank . Este martes 29 de mayo (8:00 pm / Fox 3 TV) Daniel Bryan y Samoa Joe se enfrentan en la última lucha clasificatoria para el combate masculino de escaleras.



El evento, que se lleva a cabo Arena en Raleigh, de Carolina del Norte, tendrá como protagonista a The New Day con The Miz y The Bar. En Money in The Bank , uno de cada equipo será parte de la lucha de escalera.



AJ Styles y Shinsuke Nakamura también tendrán un segmento especial. El primero, el campeón de WWE , se prepara para una pelea de tipo 'Last Man Standin' para su próxima defensa en Money in The Bank.



Carmella tiene que prepararse para chocar con Asuka, una de las mujeres más peligrosas de la WWE . La campeona de mujeres de SmackDown defenderá el título el próximo 17 de junio.