Tal parece que los peleadores de UFC y las estrellas de la lucha libre siguen sin llevarse bien. Y el último roce entre ambas partes lo protagonizaron Daniel Cormier y Cody Rhodes , excampeón de WWE , quienes tuvieron una acalorada discusión a través de las redes sociales.

Todo se inició cuando un aficionado subió un video de un combate de Ring of Honor, en donde se vio cómo un grupo de luchadores se lanzó varias patadas de manera sincronizada. Esto generó un rechazo en el campeón semipesado, quien no dudó en criticarlos.

"Eso fue realmente patético. ¿Es lo que la gente quiere ver? Que vayan a una competición de gimnasia. Deberían hacer algo de la vieja escuela. Recuerdo cuando el mejor movimiento era el Frankensteiner. Abucheo esa basura”, dijo 'DC'.

Inmediatamente, Rhodes le respondió a Cormier. "No es patético. El público que pagó lo disfrutó. UFC está prosperando, y la lucha libre se mantiene fuerte desde 1920. Además, la mayoría de ustedes empiezan a preguntar por un trabajo cuando las ruedas fallan. Dejen de molestar", contestó.

El campeón de UFC no se quedó callado y terminó por cerrar su comentario de forma sarcástica. "Soy un aficionado. No dije nada que no fuera sobre esa secuencia. Ten cuidado. También he sido fanático tuyo, pero ten cuidado. Descarta las malas palabras, no es tan importante. Y no necesitaré un trabajo. Seré bueno", finalizó.