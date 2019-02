¡Asombraron a todos! Los debuts más impactantes de las superestrellas de WWE [VIDEO]

Cada cierto tiempo, peleadores provenientes de NXT o de otras empresas de lucha libre debutan en los cuadriláteros de WWE. Algunos lo hacen de manera espectacular. Por eso, en esta nota te mostraremos a diez superestrellas que sorprendieron a todos cuando pelearon por primera vez en un ring de Vince McMahon.



Còmo olvidar el debut de The Revival en un Monday Night Raw cuando vencieron a The New Day, o el de Fandago cuando derrotó a Chris Jericho en WrestleMania 29. También debemos mencionar la victoria sorpresiva de Randy Orton ante Hardcore Holly allá por el año 2002.

O recientemente la de EC3 ante Daniel Bryan. El lunático no pudo hacer nada y perdió por cuenta de tres. Otros debuts que culminaron en triunfos y que gustaron a los espectadores fueron el de The Rock en 1996, el de Carlito en 2004, el de Paige en 2014, el de Finn Bálor en 2016 o el de Kevin Owens en 2015 tras vencer a John Cena.

Un ingreso que causó gracia fue la primera pelea de Santino Marella. En un Raw de abril de 2007, Vince McMahon decidió darle a un miembro del público la oportunidad de pelear por el título intercontinental. Sería ante Umaga en un combate sin descalificación.



El elegido para tremendo reto fue Santino. Todo indicaba que Umaga se llevaría el triunfo, pero apareció Bobby Lashley y ayudó a ganar al joven debutante, convirtiéndolo en campeón intercontinental.