Cuando los luchadores se suben al ring, adoptan un personaje. Este puede o no asemejarse a su personalidad y los fanáticos de la WWE no podemos saber la verdad. Sin embargo, esto no es problema para sus madres.



A pesar del disfraz y maquillaje, los luchadores son unos mortales más cuando salen de ese ring. En especial cuando se juntan con ellas, quienes los han visto crecer.



Es por ello que hemos hecho una recopilación de las mamás de los luchadores de la WWE. Es evidente que el dicho "De tal palo, tal astilla" se aplica en estos casos.