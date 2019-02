¡Tiene una gran misión! WWE quiere que Roman Reigns haga todo lo posible para que Dean Ambrose no se vaya

Roman Reigns acaba de volver a los cuadriláteros de la WWE y tendrá dos misiones importantes de cara a WrestleMania 35. La primera es que ayude a que suba el rating y la segunda es que haga todo lo posible para que Dean Ambrose no se vaya de la empresa.



El WrestlingNews.Co informó lo siguiente: "Todavía es posible que Dean Ambrose se marche en abril, pero los directivos de WWE esperan que su amigo, Roman Reigns, pueda hacerle cambiar de opinión".



Y añadió: "En una reciente firma de autógrafos, le preguntaron a Roman Reigns sobre la posible salida del lunático, pero él solo respondió que 'trabajaremos en eso'. Al parecer, Reigns tendrá la misión de que Ambrose se quede".

Convencer a Ambrose será una tarea difícil pues no le interesa el dinero solo quiere un buen manejo de su personaje. Tal vez si regresa The Shield, el lunático piense en quedarse un tiempo más, pero luego optará por un camino en solitario. Y allí está el problema con los creativos: no se entienden. ¿Roman podrá hacer algo?

