El campeón de la WWE Drew McIntyre está en su mejor momento. Ganó el título en WrestleMania 36 al vencer a Brock Lesnar y desde entonces protagoniza los segmentos estelares de los Monday Night Raw. Recientemente, contó algunos detalles sobre lo que ocurrió tras su pelea en el magno evento y habló sobre Vince McMahon y Triple H.

“La reacción en ‘backstage’ por mi victoria en WrestleMania 36 fue inexistente porque no había nadie. Fue un momento raro. Allí solo estaba el personal imprescindible", contó el ‘Psicópata escocés’ en una entrevista con el medio SportsKeeda.

“Pero cuando vi al señor McMahon y a Triple H, y a toda la gente que me vio crecer, supe que estaban contentos y orgullosos de mí. Creo que Vince y Hunter estaban especialmente contentos por todo lo que he crecido y por todo el potencial que he alcanzado, tal como ellos presagiaron hace años”, agregó.

La próxima pelea de Drew McIntyre será en el evento Money in the Bank 2020, que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo. Su rival será el ‘Mesías’ Seth Rollins y el título de la WWE estará en juego. ¿Podrá retener su cinturón?

