En plena cuarentena, causada por la pandemia del nuevo coronavirus, los luchadores de WWE siguen trabajando para entretener a sus fanáticos. Pero no solo se dedican a luchar en el cuadrilátero, también comparten divertidos videos en la red social TikTok.

Es el caso de Nia Jax quien se reunió con Tamina y Otis y comenzaron a bailar de una manera muy graciosa. Las dos luchadoras eran guiadas por el integrante de Heavy Machinery. El momento fue grabado y está publicado en la cuenta de TikTok de Jax.

Así les va

Nia Jax regresó a la WWE luego de WrestleMania 36. Apareció en Raw, tras un año de ausencia, y derrotó a Deonna Purrazzo. Compitió en la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, pero no pudo agarrar el maletín.

En ese mismo evento, Tamina enfrentó a la campeona de SmackDown Bayley y estuvo a punto de quedarse con el cinturón femenino del show azul. Sin embargo, no lo logró, ya que Sasha Banks se metió en la contienda.

En tanto, Otis también estuvo en Money in the Bank 2020 y ganó la lucha de escaleras. Recientemente, en el último SmackDown, hizo pareja con Braun Strowman y vencieron a John Morrison y The Miz. Además, se encuentra en una relación con Mandy Rose dentro de la WWE.

