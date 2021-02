El camino hacia a WrestleMania 37 hará una segunda parada luego del Royal Rumble 2021. Se trata del WWE Elimination Chamber 2021, cuya característica es que los principales combates se celebrarán dentro de la temible Cámara de la Eliminación.

La undécima edición del Elimination Chamber se realizará este domingo 21 de febrero desde las 7:00 pm (hora peruana) en el Tropicana Field de Tampa, Florida. El evento de WWE podrá ser visto por la señal de FOX Action para América Latina y por la plataforma streaming de WWE Network.

Y tendrá cuatro combates en su cartelera, dos de ellos dentro de la Cámara de la Eliminación. Primero, Drew McIntyre defenderá el título de WWE ante Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, Sheamus y Kofi Kingston. De todos ellos, el ‘Guerrero Celta’ saldrá último de la estructura.

WWE Elimination Chamber 2021: horarios y canales del evento

Perú: 7:00 pm / FOX Action

Ecuador: 7:00 pm / FOX Action

Colombia: 7:00 pm / FOX Action

Estados Unidos: 7:00 pm (Horario del Este) / WWE Network

México: 6:00 pm / FOX Sports - WWE Network

Argentina: 9:00 pm / FOX Action

Chile: 9:00 pm / FOX Action

Paraguay: 9:00 pm / FOX Action

Uruguay: 9:00 pm / FOX Action

Venezuela: 8:00 pm / FOX Action

Bolivia: 8:00 pm / FOX Action

España: 2:00 a.m (del lunes) / WWE Network

Mientras que Kofi Kingston entró en reemplazo de The Miz, quien asegura que canjeará su maletín de Money in the Bank al finalizar el combate. El otro duelo dentro de la Cámara de la Eliminación lo protagonizarán Kevin Owens, Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso, Sami Zayn y King Corbin.

Todos ellos lucharán por ser retador al título Universal de Roman Reigns. Eso sí, el ganador deberá pelear contra el samoano esa misma noche.

Por otro lado, Bobby Lashley defenderá el título de los Estados Unidos en una triple amenaza ante Matt Riddle y Keith Lee. En tanto, Asuka expondrá su corona femenina contra Lacey Evans.

WWE Elimination Chamber 2021: cartelera completa

Elimination Chamber Match: Drew McIntyre (c) vs. Jeff Hardy vs. Randy Orton vs. AJ Styles vs. Sheamus vs. Kofi Kingston

Elimination Chamber Match: Kevin Owens vs. Daniel Bryan vs. Cesaro vs. Jey Uso vs. Sami Zayn vs. King Corbin (ganador peleará por el título Universal esa misma noche)

Bobby Lashley (c) vs. Keith Lee vs. Riddle por el título de los Estados Unidos

Asuka (c) vs. Lacey Evans por el título femenino de RAW

TE PUEDE INTERESAR