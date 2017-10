Cuando todo parecía indicar que Emma empezaba a tener mayor protagonismo en RAW, pues había empezado a ganar combates, la WWE comunicó su despido a través de su página oficial. Así, la australiana se aleja de la empresa tras seis años.



Pero la partida de Emma no es la única, ya que Summer Rae y Darren Young también recibieron una carta de despido. A diferencia de la primera superestrella, estas últimas no han tenido ninguna aparición reciente.

La última vez que Young luchó en WWE fue el 26 de diciembre de 2016. Esa vez, hizo grupo con Bo Dallas para enfrentarse a The Shining Stars; sin embargo, la contienda acabó sin resultado, ya que Braun Strowman ingresó para atacar a todos.



Por su parte, Summer Rae no está en ningún show desde el Draft del año pasado. Sin ningún papel importante en el roster femenino de RAW y SmackDown más sus constantes lesiones, su personaje fue decayendo de a pocos.



Cabe señalar que Emma estuvo presente en el pasado evento TLC, luchando contra Asuka. Además, volvió a competir contra la japonesa en el show rojo siguiente, por lo que aún no queda claro su despido. Eso sí, se rumorea que no serán los únicos en salir, pues en la lista suenan nombres como el de Neville y Nia Jax.