La WWE decidió resolver el contrato de Enzo Amore el último martes, luego de que el excampeón de peso crucero recibiera una denuncia por abuso sexual, por la cual viene siendo investigado por la policía de Phoenix.

Si bien la WWE no explicó las razones por las que no renovó su vínculo con Enzo Amore, queda claro que el luchador norteamericano no venía dando una buena imagen a la marca. Aunque esta decisión no ha sido bien recibida por algunos fanáticos.

Incluso, un grupo de seguidores de Enzo Amore publicó una petición en el conocico The Petition Site. En esta publicación, aseguran que la WWE no ha sido justa con el luchador, pues todavía no hay pruebas contundentes para demostrar su culpa.

"La WWE ha violado los derechos del debido proceso del señor Arndt (Enzo Amore). Incluso si fuera culpable, tiene el derecho de demostrar lo contrario según las leyes norteamericanas. Y la WWE no le dio la oportunidad de hacerlo", explica el documento.



"Los que firmamos esta petición, pedimos encarecidamente a la WWE que reincorpore inmediatamente a Enzo Amore a la compañía mientras se esperan los resultados de la investigación policial", agregaron.