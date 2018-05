Cuando Kurt Angle anunció el inicio de las luchas clasificatorias para Money in the Bank en WWE RAW, todos los luchadores intentaron lucirse. Sin embargo, quien se robó las luces en el evento estelar del show en Nueva York fue Finn Bálor.



El 'Demonio' aprovechó su encuentro de triple amenaza ante Roman Reigns y Sami Zayn para así ser el segundo luchador de WWE RAW que clasifica al Money in the Bank. Esto luego de que Braun Strowman abriera la velada con su triunfo.

Eso sí, Finn Bálor no la tuvo fácil en la estelar del WWE RAW, ya que recibió castigo de Roman Reigns, quien se mostró muy solido en el combate. Inclusive, el samoano estuvo a punto de ganar, pero una interferencia le costó el objetivo.

Y es que Jinder Mahal, cansado de los tratos que recibe de Kurt Angle, decidió hacer justicia con sus propias manos e interferir en una lucha clasificatoria a Money in the Bank. Cuando Roman Reigns estaba listo para su 'lanza', el 'Maharaja' le agarró la bota y le costó la concentración.



Con Roman Reigns fuera de acción, Finn Bálor le aplicó sus patadas a Sami Zayn y selló la pelea con su 'Golpe de Gracia'. Así, estará por primera vez en una lucha de Money in the Bank en WWE.