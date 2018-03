Charlotte Flair, Asuka y Ronda Rousey son algunas de las estrellas más importantes de la división femenina y de la WWE , pero ni por eso pueden conseguir un lugar en el Royal Rumble más grande de la historia. Todo debido a restricciones religiosas del país anfitrión.



Así lo anunció el periodista especializado David Bixenspan, de Deadspin.com. Arabia Saudita no deja que mujeres participen de eventos deportivos a menos que sea como espectadoras, permiso que se firmó hace menos de un año.



La WWE prefiere no meterse en problemas con el anfitrión pues su deseo de ingresar a Asia es más fuerte. Es por ello que ha organizado el Greatest Royal Rumble, lucha que tendrá a 50 estrellas en la lona.



La WWE ha anunciado la participación de John Cena, Triple H, Roman Reigns, AJ Styles, Braun Strowman, The New Day, Randy Orton, Bray Wyatt y Shinsuke Nakamura. The Undertaker también está en los planes, pero hasta el momento no se sabe qué papel tendrá.



El evento de la WWE se llevará a cabo el próximo 27 de abril desde el King Abdullah Indoor Sports Stadium de Jeddah, en Arabia Saudita, con capacidad para 62.000 espectadores.