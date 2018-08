El WWE Superstar Shake-Up de abril fue trampolín para varias figuras de NXT, en especial para los integrantes de Sanity, pues reforzaron la división en parejas de SmackDown. Así, el 19 de junio, Eric Young, Alexander Wolfe y Killian Dain debutaron, atacando a The Usos.

Aunque no lograron ser los retadores a los títulos en pareja para SummerSlam, ya que cayeron en primera ronda ante The New Day, la WWE ve con buenos ojos a Sanity. Específicamente, a uno de ellos, quien podría gozar de un impulso, pero en solitario.

Se trata de Killian Dain, el miembro más grande de Sanity (1.95 metros y 148 kilos). Según Dave Meltzer, la WWE destacaría la carrera en solitario del 'gigante' irlandés en un futuro cercano.

Inclusive, Killian Dain ya tuvo luchas en solitario en NXT, por lo que no sería nada nuevo ver al luchador en combates individuales en WWE. De concretarse, Eric Young y Alexander Wolfe seguirían en Sanity, pero como dúo.