James Ellsworth cumplió su sueño como luchador al ser fichado por la WWE en julio de 2016, pero la alegría no le duró mucho tiempo: fue despedido en noviembre de 2017 porque los creativos no tenían un rumbo definido para su personaje.

En sus últimos meses dentro de la WWE, James Ellsworth cumplió el papel de pareja-sirviente de Carmella. Y aunque ambos se convirtieron en grandes amigos, el luchador aseguró que los fanáticos veían esta historia como "algo extraño".

"Estaba de acuerdo con esa historia. ¿Quién no lo estaría? Se trata de Carmella. Pero siempre pensé que los fans de WWE lo veían como algo extraño, así que me alegra que no haya durado mucho tiempo. A mí no me importaba hacerlo, pero creo que para los demás era algo raro de ver", aseguró James Ellsworth.

Por otro lado, James Ellsworth habló sobre su enfrentamiento del próximo 30 de marzo con otra exestrella de la WWE como Emma, donde se pondrá en juego el primer título intergénero en la historia de la lucha libre independiente.

"Lucharé contra Emma el próximo mes, ella también está en el circuito independiente bajo el nombre de Tennille Dashwood. Creo que en la escena independiente ella debe ser el nombre más grande entre las mujeres. Esa lucha dará qué hablar", finalizó James Ellsworth.