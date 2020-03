Luego de casi un año de ausencia, tiempo en el que tuvo que lidiar una lesión de rodilla y con problemas con la justicia, Jeff Hardy reapareció en televisión en el programa WWE Backstage de FOX Sports. El ‘Enigma’ habló de la salida de su hermano, su vuelta al ring y contra quién le gustaría pelear.

“No hemos hablado casi nada así que no sé cuáles son su planes (de su hermano Matt). Hemos estado luchando juntos durante mucho tiempo. Es genial que los Hardy Boyz puedan ir por caminos separados y hacer lo suyo”, comentó.

Asimismo, el excampeón Intercontinental reveló que ya tiene el alta médica y solo está a la espera de una rivalidad. “Estoy autorizado oficialmente (para pelear), así que he estado en SmackDown durante las últimas dos semanas. Estoy esperando el lugar creativo adecuado para volver a al acción”, agregó.

En un momento, Rene Young le preguntó contra quién le gustaría pelar. “Siento que puede haber un momento entre Roman Reigns y yo. Lo veo”, declaró Hardy.

Cabe señalar que Jeff Hardy también habló de su más reciente arresto por consumir alcohol, mientra conducía. “La noche del 3 de octubre me metí en problemas. Al día siguiente hice el papeleo para ir a rehabilitación por primera vez en mi vida. Fue una de las mejores cosas que he hecho por mí mismo. He hecho algo todos los días para mejorar y será muy bueno estar de vuelta frente a todas esas personas porque todavía me queda algo por hacer en WWE”, finalizó.

